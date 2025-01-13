سعر Alien Chicken Farm (ACF)
سعر Alien Chicken Farm (ACF) المباشر لليوم هو USD 0.798992. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ACF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alien Chicken Farm الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.27
- تغيير سعر Alien Chicken Farm خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Alien Chicken Farm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alien Chicken Farm مقابل USD هو $ -0.4780755848 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alien Chicken Farm مقابل USD هو $ -0.4310211082 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alien Chicken Farm مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.4780755848
|-59.83%
|60 يوم
|$ -0.4310211082
|-53.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alien Chicken Farm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-17.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Alien Chicken farm(ACF) is the simplest Play-And-Earn game on the Solana Blockchain and one of the first games on Solana to Go-Live. Alien Chicken Farm is inspired by classic breeding and town-space real-time strategy games ACF players [aka farmers] can earn by: 1. Breeding Chickens and selling them on the marketplace. 2. Collecting and breeding rare Chickens 3. Breeding and Culling Chickens for $FEED tokens that are needed to breed Chickens. Starting in May 2022, the players can buy the Alien Chicken Farm governance token, $ACF, which represents a real slice of the game universe as it has governance rights & dividends built into it. [To be activated in late-2022] ACF is built as a fun and educational way to introduce the world to blockchain and the P2E ecosystem in the simplest gameplay possible.
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