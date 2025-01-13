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سعر Alien Chicken Farm (ACF) المباشر لليوم هو USD 0.798992 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ACF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alien Chicken Farm الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.27 - تغيير سعر Alien Chicken Farm خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Alien Chicken Farm (ACF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alien Chicken Farm مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alien Chicken Farm مقابل USD هو $ -0.4780755848 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alien Chicken Farm مقابل USD هو $ -0.4310211082 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alien Chicken Farm مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.4780755848 -59.83% 60 يوم $ -0.4310211082 -53.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Alien Chicken Farm (ACF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alien Chicken Farm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 84.94$ 84.94 $ 84.94 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -17.39%

معلومات سوق Alien Chicken Farm (ACF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: