سعر AliceNet (ALCA)
سعر AliceNet (ALCA) المباشر لليوم هو USD 0.01138422. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ALCA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AliceNet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.39K
- تغيير سعر AliceNet خلال اليوم هو -0.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AliceNet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AliceNet مقابل USD هو $ -0.0010230395 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AliceNet مقابل USD هو $ +0.0005649988 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AliceNet مقابل USD هو $ +0.001478707399838009 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.16%
|30 يوم
|$ -0.0010230395
|-8.98%
|60 يوم
|$ +0.0005649988
|+4.96%
|90 يوم
|$ +0.001478707399838009
|+14.93%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AliceNet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-0.16%
-9.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? AliceNet is a Layer 2 blockchain designed to enable trusted transactions and verifiable proofs of data across Web3. What makes your project unique? AliceNet is a layer 2 Proof-of-Stake blockchain with a UTXO model. History of your project. AliceNet was originally built to solve long-standing issues in the AdTech space. What’s next for your project? We believe AliceNet can become the underlying utility layer to power everything from voting protocols to state channels to payment channels to bridges. What can your token be used for? ALCA is the governance token for AliceNet.
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