شعار Alibaba Tokenized Stock Defichain

سعر Alibaba Tokenized Stock Defichain (DBABA)

USD

مخطط سعر Alibaba Tokenized Stock Defichain (DBABA) المباشر

$2.85
$2.85$2.85
0.00%(1D)

سعر Alibaba Tokenized Stock Defichain (DBABA) لليوم

سعر Alibaba Tokenized Stock Defichain (DBABA) المباشر لليوم هو USD 2.85. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DBABA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alibaba Tokenized Stock Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.20
- تغيير سعر Alibaba Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Alibaba Tokenized Stock Defichain (DBABA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alibaba Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alibaba Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -0.4811999850 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alibaba Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -0.7765842450 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alibaba Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -6.447185322077377 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.4811999850-16.88%
60 يوم$ -0.7765842450-27.24%
90 يوم$ -6.447185322077377-69.34%

تحليل سعر Alibaba Tokenized Stock Defichain (DBABA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alibaba Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

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$ 0$ 0

$ 136.82
$ 136.82$ 136.82

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-34.12%

معلومات سوق Alibaba Tokenized Stock Defichain (DBABA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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المصدر Alibaba Tokenized Stock Defichain (DBABA)

الموقع الرسمي

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عملة DBABA إلى العملات المحلية

1 DBABA إلى AUD
A$4.617
1 DBABA إلى GBP
2.3085
1 DBABA إلى EUR
2.7645
1 DBABA إلى USD
$2.85
1 DBABA إلى MYR
RM12.7965
1 DBABA إلى TRY
100.89
1 DBABA إلى JPY
¥449.3595
1 DBABA إلى RUB
289.6455
1 DBABA إلى INR
245.5845
1 DBABA إلى IDR
Rp46,721.304
1 DBABA إلى PHP
168.15
1 DBABA إلى EGP
￡E.143.925
1 DBABA إلى BRL
R$17.442
1 DBABA إلى CAD
C$4.104
1 DBABA إلى BDT
349.2105
1 DBABA إلى NGN
4,439.2455
1 DBABA إلى UAH
121.0395
1 DBABA إلى VES
Bs151.05
1 DBABA إلى PKR
Rs797.202
1 DBABA إلى KZT
1,511.127
1 DBABA إلى THB
฿98.838
1 DBABA إلى TWD
NT$94.3635
1 DBABA إلى CHF
Fr2.5935
1 DBABA إلى HKD
HK$22.173
1 DBABA إلى MAD
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