سعر AlgoStable (STBL)
سعر AlgoStable (STBL) المباشر لليوم هو USD 1.049. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STBL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AlgoStable الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 274.87
- تغيير سعر AlgoStable خلال اليوم هو +0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AlgoStable مقابل USD هو $ +0.00123914 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AlgoStable مقابل USD هو $ -0.0641403707 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AlgoStable مقابل USD هو $ +0.0398155293 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AlgoStable مقابل USD هو $ +0.0475788767898682 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00123914
|+0.12%
|30 يوم
|$ -0.0641403707
|-6.11%
|60 يوم
|$ +0.0398155293
|+3.80%
|90 يوم
|$ +0.0475788767898682
|+4.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AlgoStable: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.48%
+0.12%
-3.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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