معلومات سعر AlgonFX (ALG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.0004098 24 ساعة مرتفع $ 0.00058856 عالية طوال الوقت $ 0.00107509 أدنى سعر $ 0.00005374 تغير السعر (1 ساعة) -0.37% تغير السعر (1يوم) -11.43% تغير السعر (7 أيام) -23.66%

سعر AlgonFX (ALG) في الوقت الحقيقي هو $0.00052059. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ALG بين أدنى سعر $ 0.0004098 وأعلى سعر $ 0.00058856، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـALG على الإطلاق هو $ 0.00107509، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005374.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ALG -0.37% على مدار الساعة الماضية، -11.43% على مدار 24 ساعة، و -23.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AlgonFX (ALG)

القيمة السوقية $ 520.57K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 520.57K إمداد دورة التداول 999.94M إجمالي العرض 999,944,220.9411747

القيمة السوقية الحالية لـ AlgonFX هي $ 520.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ALG يبلغ 999.94M، مع إجمالي عرض 999944220.9411747. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 520.57K.