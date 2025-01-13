سعر Algomint (GOMINT)
سعر Algomint (GOMINT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GOMINT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Algomint الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 173.44
- تغيير سعر Algomint خلال اليوم هو +17.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Algomint مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Algomint مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Algomint مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Algomint مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+17.06%
|30 يوم
|$ 0
|-13.14%
|60 يوم
|$ 0
|+35.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Algomint: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
+17.06%
-10.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Algomint launched on mainnet on 22nd November 2021 by a team of entrepreneurs, technologists, and business developers based in Australia, Canada, India, and Europe. It is currently a centralised bridge storing BTC and ETH in custody Copper.co, while minting synthetic assets on Algorand. The team has launched its governance token goMINT on 30 Mar 2022 on 3 Algorand DEXes, including Tinyman, PACT, AlgoFi. Next on the roadmap include USD and gold tokens, stable coin baskets, aggregation and arbitrage capabilities, essentially building the bridge into a multi-chain liquidity network.
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