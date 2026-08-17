سعر Algo Pub اليوم

السعر المباشر لمشروع Algo Pub (ALGOPUB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALGOPUB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ALGOPUB.

يحتل Algo Pub حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,034، مع عرض متداول قدره 800.83M ALGOPUB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALGOPUB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ALGOPUB بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و-0.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Algo Pub (ALGOPUB)

القيمة السوقية $ 34.03K$ 34.03K $ 34.03K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.03K$ 34.03K $ 34.03K إمداد دورة التداول 800.83M 800.83M 800.83M إجمالي العرض 999,723,375.460475 999,723,375.460475 999,723,375.460475

القيمة السوقية الحالية لـ Algo Pub هي $ 34.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ALGOPUB يبلغ 800.83M، مع إجمالي عرض 999723375.460475. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.03K.