توكنوميكس ALEXIS (ALEXIS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ALEXIS (ALEXIS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ALEXIS (ALEXIS) Alexis Texas Token Overview: The Alexis Texas Token is a cryptocurrency project that aims to demonstrate the potential of celebrity-endorsed tokens managed with transparency and integrity. The project is spearheaded by Alexis Texas and Fred Frenchy (her manager / business partner), who collectively ensure the responsible handling and distribution of the tokens. Token Management: Ownership: The majority of the tokens are held by Alexis and her manager. There is no dedicated development team, with both Alexis and Frenchy overseeing the project's operations. Transparency: To ensure transparency and trust, the token holdings are audited daily by a reputable third-party auditor. This rigorous auditing process provides assurance to the token holders about the accurate and fair distribution of the tokens. Purpose and Benefits: Demonstration of Integrity. The main goal of the Alexis Texas Token is to set a standard in the cryptocurrency world for how celebrity tokens can be managed effectively and ethically. Special Perks: Holders of the Alexis Texas Token will have access to exclusive perks. These perks may include unique experiences, merchandise, or other benefits directly associated with Alexis Texas, adding intrinsic value to the token beyond its financial worth. There can be also more utilities coming in the future as the team develops on the token. الموقع الرسمي: https://alexistoken.com/ اشتر ALEXIS الآن!

توكنوميكس ALEXIS (ALEXIS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ALEXIS (ALEXIS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.97K $ 2.97K $ 2.97K إجمالي العرض: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M العرض المتداول: $ 335.20M $ 335.20M $ 335.20M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.87K $ 8.87K $ 8.87K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0006921 $ 0.0006921 $ 0.0006921 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000531 $ 0.00000531 $ 0.00000531 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر ALEXIS (ALEXIS)

توكنوميكس ALEXIS (ALEXIS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ALEXIS (ALEXIS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ALEXIS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ALEXIS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ALEXIS، استكشف السعر المباشر لتوكن ALEXIS!

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