سعر ALEXIS (ALEXIS)
سعر ALEXIS (ALEXIS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.94K. يتم تحديث سعر ALEXIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ALEXIS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 556.16
- تغيير سعر ALEXIS خلال اليوم هو +0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 335.20M
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خلال اليوم، كان سعر ALEXIS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ALEXIS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ALEXIS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ALEXIS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.26%
|30 يوم
|$ 0
|-67.22%
|60 يوم
|$ 0
|-66.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ALEXIS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+0.26%
-13.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Alexis Texas Token Overview: The Alexis Texas Token is a cryptocurrency project that aims to demonstrate the potential of celebrity-endorsed tokens managed with transparency and integrity. The project is spearheaded by Alexis Texas and Fred Frenchy (her manager / business partner), who collectively ensure the responsible handling and distribution of the tokens. Token Management: Ownership: The majority of the tokens are held by Alexis and her manager. There is no dedicated development team, with both Alexis and Frenchy overseeing the project's operations. Transparency: To ensure transparency and trust, the token holdings are audited daily by a reputable third-party auditor. This rigorous auditing process provides assurance to the token holders about the accurate and fair distribution of the tokens. Purpose and Benefits: Demonstration of Integrity. The main goal of the Alexis Texas Token is to set a standard in the cryptocurrency world for how celebrity tokens can be managed effectively and ethically. Special Perks: Holders of the Alexis Texas Token will have access to exclusive perks. These perks may include unique experiences, merchandise, or other benefits directly associated with Alexis Texas, adding intrinsic value to the token beyond its financial worth. There can be also more utilities coming in the future as the team develops on the token.
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