معلومات سعر alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00507459 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.47% تغير السعر (7 أيام) -14.35%

سعر alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ALEXANDERELORENZO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـALEXANDERELORENZO على الإطلاق هو $ 0.00507459، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ALEXANDERELORENZO -0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.47% على مدار 24 ساعة، و -14.35% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)

القيمة السوقية $ 319.94K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 613.68K إمداد دورة التداول 521.35M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ alexanderelorenzo هي $ 319.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ALEXANDERELORENZO يبلغ 521.35M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 613.68K.