سعر Alea (ALEA)
سعر Alea (ALEA) المباشر لليوم هو USD 1.25. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ALEA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alea الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.11K
- تغيير سعر Alea خلال اليوم هو +4.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Alea مقابل USD هو $ +0.051641 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alea مقابل USD هو $ -0.3877892500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alea مقابل USD هو $ -0.3282860000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alea مقابل USD هو $ -0.3344831249292912 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.051641
|+4.29%
|30 يوم
|$ -0.3877892500
|-31.02%
|60 يوم
|$ -0.3282860000
|-26.26%
|90 يوم
|$ -0.3344831249292912
|-21.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alea: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
+4.29%
-14.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Alea is the ultimate competitive, hero-based arena brawler that brings the thrill of ancient gladiatorial combat into the digital realm.
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