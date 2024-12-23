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سعر Alchemist AI (ALCH) المباشر لليوم هو USD 0.051264 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.61M . يتم تحديث سعر ALCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alchemist AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.16M - تغيير سعر Alchemist AI خلال اليوم هو +36.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 850.00M

أداء سعر Alchemist AI (ALCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alchemist AI مقابل USD هو $ +0.01381341 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alchemist AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alchemist AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alchemist AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01381341 +36.88% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Alchemist AI (ALCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alchemist AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03158211$ 0.03158211 $ 0.03158211 24 ساعة مرتفع $ 0.054582$ 0.054582 $ 0.054582 عالية طوال الوقت $ 0.16945$ 0.16945 $ 0.16945 تغير السعر (1 ساعة) +14.89% تغير السعر (1يوم) +36.88% تغير السعر (7 أيام) -56.47%

معلومات سوق Alchemist AI (ALCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: