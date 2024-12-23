سعر Alchemist AI (ALCH)
سعر Alchemist AI (ALCH) المباشر لليوم هو USD 0.051264. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.61M. يتم تحديث سعر ALCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alchemist AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.16M
- تغيير سعر Alchemist AI خلال اليوم هو +36.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 850.00M
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خلال اليوم، كان سعر Alchemist AI مقابل USD هو $ +0.01381341 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alchemist AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alchemist AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alchemist AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01381341
|+36.88%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alchemist AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+14.89%
+36.88%
-56.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games. Our system involves Natural Language Processing (NLP), Code Generation, Web Framework Integration, and access to a Limited OS API. The Large Language Model (LLM) plays a pivotal role throughout the process, handling everything from parsing user input to generating executable code.
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