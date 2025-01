ما هو Albert The Alien ( ALBERT )

Albert The Alien is a character born from a small alien-themed crypto exchange community that was quickly adopted by communities all over the base chain. Albert is friendly, charismatic, and often mischievous. Albert's mission is to unite the base chain and encourage cross-project cooperation and engagement. Albert began as a rowdy twerking alien who has since matured to be more approachable by a broader community.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Albert The Alien (ALBERT) الموقع الرسمي