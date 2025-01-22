سعر Albert The Alien (ALBERT)
سعر Albert The Alien (ALBERT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ALBERT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Albert The Alien الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.64
- تغيير سعر Albert The Alien خلال اليوم هو +1.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ALBERT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ALBERT.
خلال اليوم، كان سعر Albert The Alien مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Albert The Alien مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Albert The Alien مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Albert The Alien مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.21%
|30 يوم
|$ 0
|-79.13%
|60 يوم
|$ 0
|-88.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Albert The Alien: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.21%
-68.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Albert The Alien is a character born from a small alien-themed crypto exchange community that was quickly adopted by communities all over the base chain. Albert is friendly, charismatic, and often mischievous. Albert's mission is to unite the base chain and encourage cross-project cooperation and engagement. Albert began as a rowdy twerking alien who has since matured to be more approachable by a broader community.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ALBERT إلى AUD
A$--
|1 ALBERT إلى GBP
￡--
|1 ALBERT إلى EUR
€--
|1 ALBERT إلى USD
$--
|1 ALBERT إلى MYR
RM--
|1 ALBERT إلى TRY
₺--
|1 ALBERT إلى JPY
¥--
|1 ALBERT إلى RUB
₽--
|1 ALBERT إلى INR
₹--
|1 ALBERT إلى IDR
Rp--
|1 ALBERT إلى PHP
₱--
|1 ALBERT إلى EGP
￡E.--
|1 ALBERT إلى BRL
R$--
|1 ALBERT إلى CAD
C$--
|1 ALBERT إلى BDT
৳--
|1 ALBERT إلى NGN
₦--
|1 ALBERT إلى UAH
₴--
|1 ALBERT إلى VES
Bs--
|1 ALBERT إلى PKR
Rs--
|1 ALBERT إلى KZT
₸--
|1 ALBERT إلى THB
฿--
|1 ALBERT إلى TWD
NT$--
|1 ALBERT إلى CHF
Fr--
|1 ALBERT إلى HKD
HK$--
|1 ALBERT إلى MAD
.د.م--