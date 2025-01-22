سعر Albemarle Meme Token (ALBEMARLE)
سعر Albemarle Meme Token (ALBEMARLE) المباشر لليوم هو USD 0.00178915. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ALBEMARLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Albemarle Meme Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.01K
- تغيير سعر Albemarle Meme Token خلال اليوم هو +37.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ALBEMARLE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ALBEMARLE.
خلال اليوم، كان سعر Albemarle Meme Token مقابل USD هو $ +0.00049199 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Albemarle Meme Token مقابل USD هو $ +0.0005951169 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Albemarle Meme Token مقابل USD هو $ -0.0006302032 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Albemarle Meme Token مقابل USD هو $ -0.002772120120303899 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00049199
|+37.93%
|30 يوم
|$ +0.0005951169
|+33.26%
|60 يوم
|$ -0.0006302032
|-35.22%
|90 يوم
|$ -0.002772120120303899
|-60.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Albemarle Meme Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.55%
+37.93%
+101.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Albemarle is a meme token, made for entertainment and to celebrate the city of Albemarle, located in North Carolina, USA.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ALBEMARLE إلى AUD
A$0.0028447485
|1 ALBEMARLE إلى GBP
￡0.00143132
|1 ALBEMARLE إلى EUR
€0.0016996925
|1 ALBEMARLE إلى USD
$0.00178915
|1 ALBEMARLE إلى MYR
RM0.0079259345
|1 ALBEMARLE إلى TRY
₺0.0637831975
|1 ALBEMARLE إلى JPY
¥0.2785527635
|1 ALBEMARLE إلى RUB
₽0.176445973
|1 ALBEMARLE إلى INR
₹0.154475211
|1 ALBEMARLE إلى IDR
Rp28.8572540245
|1 ALBEMARLE إلى PHP
₱0.1044326855
|1 ALBEMARLE إلى EGP
￡E.0.090030028
|1 ALBEMARLE إلى BRL
R$0.010806466
|1 ALBEMARLE إلى CAD
C$0.0025584845
|1 ALBEMARLE إلى BDT
৳0.2166481735
|1 ALBEMARLE إلى NGN
₦2.773862377
|1 ALBEMARLE إلى UAH
₴0.0753768895
|1 ALBEMARLE إلى VES
Bs0.09840325
|1 ALBEMARLE إلى PKR
Rs0.4961491865
|1 ALBEMARLE إلى KZT
₸0.932326065
|1 ALBEMARLE إلى THB
฿0.060509053
|1 ALBEMARLE إلى TWD
NT$0.0585230965
|1 ALBEMARLE إلى CHF
Fr0.001610235
|1 ALBEMARLE إلى HKD
HK$0.013919587
|1 ALBEMARLE إلى MAD
.د.م0.017855717