احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ALBEMARLE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ALBEMARLE.

سعر Albemarle Meme Token (ALBEMARLE) المباشر لليوم هو USD 0.00178915 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ALBEMARLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Albemarle Meme Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.01K - تغيير سعر Albemarle Meme Token خلال اليوم هو +37.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Albemarle Meme Token (ALBEMARLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Albemarle Meme Token مقابل USD هو $ +0.00049199 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Albemarle Meme Token مقابل USD هو $ +0.0005951169 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Albemarle Meme Token مقابل USD هو $ -0.0006302032 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Albemarle Meme Token مقابل USD هو $ -0.002772120120303899 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00049199 +37.93% 30 يوم $ +0.0005951169 +33.26% 60 يوم $ -0.0006302032 -35.22% 90 يوم $ -0.002772120120303899 -60.77%

تحليل سعر Albemarle Meme Token (ALBEMARLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Albemarle Meme Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00128285$ 0.00128285 $ 0.00128285 24 ساعة مرتفع $ 0.00191574$ 0.00191574 $ 0.00191574 عالية طوال الوقت $ 0.115158$ 0.115158 $ 0.115158 تغير السعر (1 ساعة) -0.55% تغير السعر (1يوم) +37.93% تغير السعر (7 أيام) +101.08%

معلومات سوق Albemarle Meme Token (ALBEMARLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: