سعر Albemarle City اليوم

السعر المباشر لمشروع Albemarle City (ALBEMARLE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALBEMARLE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ALBEMARLE.

يحتل Albemarle City حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 149,307، مع عرض متداول قدره 999.99M ALBEMARLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALBEMARLE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ALBEMARLE بمقدار +1.40% خلال الساعة الماضية و-3.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.73K.

معلومات سوق Albemarle City (ALBEMARLE)

القيمة السوقية $ 149.31K$ 149.31K $ 149.31K الحجم (24 ساعة) $ 9.73K$ 9.73K $ 9.73K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 149.31K$ 149.31K $ 149.31K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,986,343.701841 999,986,343.701841 999,986,343.701841

القيمة السوقية الحالية لـ Albemarle City هي $ 149.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.73K. العرض المتداول لـ ALBEMARLE يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999986343.701841. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 149.31K.