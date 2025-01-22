سعر ALBEDO (ALBEDO)
سعر ALBEDO (ALBEDO) المباشر لليوم هو USD 0.00000505. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ALBEDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ALBEDO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.87
- تغيير سعر ALBEDO خلال اليوم هو +2.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ALBEDO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ALBEDO مقابل USD هو $ -0.0000013085 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ALBEDO مقابل USD هو $ -0.0000014103 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ALBEDO مقابل USD هو $ -0.000012621558711431155 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.79%
|30 يوم
|$ -0.0000013085
|-25.91%
|60 يوم
|$ -0.0000014103
|-27.92%
|90 يوم
|$ -0.000012621558711431155
|-71.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ALBEDO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+2.79%
-1.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Albedo Token is a crypto asset developed by Bitci Teknoloji Anonim Şirketi on Bitcichain to bring together both Turkish and global investor communities and to sign joint projects with investors.
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