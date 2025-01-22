سعر Alaya (ATP)
سعر Alaya (ATP) المباشر لليوم هو USD 0.01836928. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ATP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alaya الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 145.04
- تغيير سعر Alaya خلال اليوم هو +10.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Alaya مقابل USD هو $ +0.00169108 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alaya مقابل USD هو $ +0.0086419618 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alaya مقابل USD هو $ +0.0135507147 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alaya مقابل USD هو $ +0.005933990379812147 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00169108
|+10.14%
|30 يوم
|$ +0.0086419618
|+47.05%
|60 يوم
|$ +0.0135507147
|+73.77%
|90 يوم
|$ +0.005933990379812147
|+47.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alaya: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+10.14%
-8.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Alaya is a business sandbox and testing field for the next-generation of financial infrastructure of PlatON, a global data asset computing infrastructure with cutting-edge privacy-preserving architecture. While Alaya and PlatON share the almost identical underlying technology, they maintain their respective degrees of openness and independent activities. Alaya is positioned as a testing ground for innovative technology and distributed finance, and PlatON will focus more on serving financial institutions across the globe and ultimately building up a multi-level business model of finance.
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