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سعر AlaunchAI (ALAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.84K . يتم تحديث سعر ALAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AlaunchAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.45 - تغيير سعر AlaunchAI خلال اليوم هو -4.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر AlaunchAI (ALAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AlaunchAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AlaunchAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AlaunchAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AlaunchAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.69% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AlaunchAI (ALAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AlaunchAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -4.69% تغير السعر (7 أيام) -27.13%

معلومات سوق AlaunchAI (ALAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: