سعر AlaunchAI (ALAI)
سعر AlaunchAI (ALAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.84K. يتم تحديث سعر ALAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AlaunchAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.45
- تغيير سعر AlaunchAI خلال اليوم هو -4.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر AlaunchAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AlaunchAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AlaunchAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AlaunchAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.69%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AlaunchAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-4.69%
-27.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Alaunch is the AI Agent tokenization platform on Avalanche, offering FairLaunch and Presale systems for AI builders. It enables AI-powered assets to be created, trained, and launched with automated liquidity and dynamic pricing via bonding curves. AI features unlock in phases, starting with AI-Powered Conversation Hub, Telegram Interactions, and X Interactions, evolving as AI Agents train and adapt.
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