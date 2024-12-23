سعر Alaska Gold Rush (CARAT)
سعر Alaska Gold Rush (CARAT) المباشر لليوم هو USD 0.00193417. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 624.74K. يتم تحديث سعر CARAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alaska Gold Rush الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.83K
- تغيير سعر Alaska Gold Rush خلال اليوم هو -4.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 322.36M
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خلال اليوم، كان سعر Alaska Gold Rush مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alaska Gold Rush مقابل USD هو $ +0.0000892087 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alaska Gold Rush مقابل USD هو $ +0.0001996858 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alaska Gold Rush مقابل USD هو $ +0.0001279445291035943 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.83%
|30 يوم
|$ +0.0000892087
|+4.61%
|60 يوم
|$ +0.0001996858
|+10.32%
|90 يوم
|$ +0.0001279445291035943
|+7.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alaska Gold Rush: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-4.83%
-19.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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