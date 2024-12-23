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سعر Alaska Gold Rush (CARAT) المباشر لليوم هو USD 0.00193417 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 624.74K . يتم تحديث سعر CARAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alaska Gold Rush الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.83K - تغيير سعر Alaska Gold Rush خلال اليوم هو -4.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 322.36M

أداء سعر Alaska Gold Rush (CARAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alaska Gold Rush مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alaska Gold Rush مقابل USD هو $ +0.0000892087 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alaska Gold Rush مقابل USD هو $ +0.0001996858 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alaska Gold Rush مقابل USD هو $ +0.0001279445291035943 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.83% 30 يوم $ +0.0000892087 +4.61% 60 يوم $ +0.0001996858 +10.32% 90 يوم $ +0.0001279445291035943 +7.08%

تحليل سعر Alaska Gold Rush (CARAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alaska Gold Rush: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00193056$ 0.00193056 $ 0.00193056 24 ساعة مرتفع $ 0.00204211$ 0.00204211 $ 0.00204211 عالية طوال الوقت $ 0.03147683$ 0.03147683 $ 0.03147683 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -4.83% تغير السعر (7 أيام) -19.38%

معلومات سوق Alaska Gold Rush (CARAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: