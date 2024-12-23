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سعر Alanyaspor Fan Token (ALA) المباشر لليوم هو USD 0.110705 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 148.77K . يتم تحديث سعر ALA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alanyaspor Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 287.55 - تغيير سعر Alanyaspor Fan Token خلال اليوم هو -0.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.34M

أداء سعر Alanyaspor Fan Token (ALA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alanyaspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.0009885235843859 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alanyaspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.0084657331 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alanyaspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.0616441751 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alanyaspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.23391044818503276 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0009885235843859 -0.88% 30 يوم $ -0.0084657331 -7.64% 60 يوم $ -0.0616441751 -55.68% 90 يوم $ -0.23391044818503276 -67.87%

تحليل سعر Alanyaspor Fan Token (ALA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alanyaspor Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.11003$ 0.11003 $ 0.11003 24 ساعة مرتفع $ 0.111753$ 0.111753 $ 0.111753 عالية طوال الوقت $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -0.88% تغير السعر (7 أيام) -16.52%

معلومات سوق Alanyaspor Fan Token (ALA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: