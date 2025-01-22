سعر Aladdin rUSD (ARUSD)
سعر Aladdin rUSD (ARUSD) المباشر لليوم هو USD 1.1. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aladdin rUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aladdin rUSD خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aladdin rUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aladdin rUSD مقابل USD هو $ +0.0138234800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aladdin rUSD مقابل USD هو $ +0.0319189200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aladdin rUSD مقابل USD هو $ +0.0643498393522363 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.01%
|30 يوم
|$ +0.0138234800
|+1.26%
|60 يوم
|$ +0.0319189200
|+2.90%
|90 يوم
|$ +0.0643498393522363
|+6.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aladdin rUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
+0.01%
+0.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
rUSD is a stablecoin built by f(x) Protocol and backed by EtherFI’s eETH and Renzo’s reETH. arUSD is the tokenized version of rUSD EtherFi Stability Pool vaults from Convex Finance.
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