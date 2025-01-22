سعر Aladdin rUSD (ARUSD)

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مخطط سعر Aladdin rUSD (ARUSD) المباشر

$1.1
$1.1$1.1
0.00%(1D)

سعر Aladdin rUSD (ARUSD) لليوم

سعر Aladdin rUSD (ARUSD) المباشر لليوم هو USD 1.1. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aladdin rUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aladdin rUSD خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Aladdin rUSD (ARUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aladdin rUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aladdin rUSD مقابل USD هو $ +0.0138234800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aladdin rUSD مقابل USD هو $ +0.0319189200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aladdin rUSD مقابل USD هو $ +0.0643498393522363 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.01%
30 يوم$ +0.0138234800+1.26%
60 يوم$ +0.0319189200+2.90%
90 يوم$ +0.0643498393522363+6.21%

تحليل سعر Aladdin rUSD (ARUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aladdin rUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

+0.00%

+0.01%

+0.21%

معلومات سوق Aladdin rUSD (ARUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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ما هو Aladdin rUSD ( ARUSD )

rUSD is a stablecoin built by f(x) Protocol and backed by EtherFI’s eETH and Renzo’s reETH. arUSD is the tokenized version of rUSD EtherFi Stability Pool vaults from Convex Finance.

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المصدر Aladdin rUSD (ARUSD)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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