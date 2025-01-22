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سعر Aladdin rUSD (ARUSD) المباشر لليوم هو USD 1.1 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ARUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aladdin rUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aladdin rUSD خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aladdin rUSD (ARUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aladdin rUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aladdin rUSD مقابل USD هو $ +0.0138234800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aladdin rUSD مقابل USD هو $ +0.0319189200 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aladdin rUSD مقابل USD هو $ +0.0643498393522363 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.01% 30 يوم $ +0.0138234800 +1.26% 60 يوم $ +0.0319189200 +2.90% 90 يوم $ +0.0643498393522363 +6.21%

تحليل سعر Aladdin rUSD (ARUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aladdin rUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 24 ساعة مرتفع $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 عالية طوال الوقت $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.21%

معلومات سوق Aladdin rUSD (ARUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: