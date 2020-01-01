توكنوميكس Aladdin DAO (ALD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Aladdin DAO (ALD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Aladdin DAO (ALD) AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO. الموقع الرسمي: https://aladdin.club/ اشتر ALD الآن!

توكنوميكس Aladdin DAO (ALD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Aladdin DAO (ALD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.78M $ 14.78M $ 14.78M إجمالي العرض: $ 149.99M $ 149.99M $ 149.99M العرض المتداول: $ 149.83M $ 149.83M $ 149.83M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.80M $ 14.80M $ 14.80M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01759207 $ 0.01759207 $ 0.01759207 السعر الحالي: $ 0.098658 $ 0.098658 $ 0.098658 معرفة المزيد عن سعر Aladdin DAO (ALD)

توكنوميكس Aladdin DAO (ALD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Aladdin DAO (ALD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ALD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ALD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ALD، استكشف السعر المباشر لتوكن ALD!

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