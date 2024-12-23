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سعر Akuma Inu (AKUMA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 120.80M . يتم تحديث سعر AKUMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Akuma Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.43M - تغيير سعر Akuma Inu خلال اليوم هو -11.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 666.67B

أداء سعر Akuma Inu (AKUMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Akuma Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Akuma Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Akuma Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Akuma Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.40% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Akuma Inu (AKUMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Akuma Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.62% تغير السعر (1يوم) -11.40% تغير السعر (7 أيام) +108.58%

معلومات سوق Akuma Inu (AKUMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: