سعر Akuma Inu (AKUMA)
سعر Akuma Inu (AKUMA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 120.80M. يتم تحديث سعر AKUMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Akuma Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.43M
- تغيير سعر Akuma Inu خلال اليوم هو -11.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 666.67B
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خلال اليوم، كان سعر Akuma Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Akuma Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Akuma Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Akuma Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.40%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Akuma Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.62%
-11.40%
+108.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AKUMA INU was born in BASE, the underground arena that has come to be known amongst crypto degens as "The Origin Pit". Forged in the frenzied fires of market volatility, AKUMA INU has emerged as the ultimate embodiment of the degen spirit - wild, unyielding, and relentless in the pursuit of crypto supremacy. Akuma Inu is here on Base chain, and he is here to stay. Come join us on our amazing journey!
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