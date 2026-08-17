سعر Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares اليوم

السعر المباشر لمشروع Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT) اليوم هو $ 0.618015، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WMKT الحالي إلى USD هو $ 0.618015 لكل WMKT.

يحتل Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 267,034، مع عرض متداول قدره 432.08K WMKT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WMKT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.36، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.610857.

على المدى القصير، تحرك WMKT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 24.72.

معلومات سوق Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT)

القيمة السوقية $ 267.03K$ 267.03K $ 267.03K الحجم (24 ساعة) $ 24.72$ 24.72 $ 24.72 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 267.03K$ 267.03K $ 267.03K إمداد دورة التداول 432.08K 432.08K 432.08K إجمالي العرض 432,084.0 432,084.0 432,084.0

القيمة السوقية الحالية لـ Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares هي $ 267.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 24.72. العرض المتداول لـ WMKT يبلغ 432.08K، مع إجمالي عرض 432084.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 267.03K.