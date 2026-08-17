سعر Aktionariat Switzerlend AG Shares اليوم

السعر المباشر لمشروع Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS) اليوم هو $ 81.93، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LENDS الحالي إلى USD هو $ 81.93 لكل LENDS.

يحتل Aktionariat Switzerlend AG Shares حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,234,874، مع عرض متداول قدره 27.28K LENDS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LENDS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 86.92، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 81.88.

على المدى القصير، تحرك LENDS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 81.93.

معلومات سوق Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS)

القيمة السوقية $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M الحجم (24 ساعة) $ 81.93$ 81.93 $ 81.93 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M إمداد دورة التداول 27.28K 27.28K 27.28K إجمالي العرض 27,277.0 27,277.0 27,277.0

القيمة السوقية الحالية لـ Aktionariat Switzerlend AG Shares هي $ 2.23M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 81.93. العرض المتداول لـ LENDS يبلغ 27.28K، مع إجمالي عرض 27277.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.23M.