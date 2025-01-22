شعار Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares

سعر Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS)

USD

مخطط سعر Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS) المباشر

$1.67
$1.67$1.67
0.00%(1D)

سعر Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS) لليوم

سعر Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS) المباشر لليوم هو USD 1.67. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AFS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0.00000000000.00%
60 يوم$ 0.00000000000.00%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

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$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

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معلومات سوق Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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المصدر Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS)

مستند تقني
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