سعر Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS)
سعر Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS) المباشر لليوم هو USD 1.67. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AFS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
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|30 يوم
|$ 0.0000000000
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|60 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 يوم
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