سعر Akiverse Governance Token (AKV)
سعر Akiverse Governance Token (AKV) المباشر لليوم هو USD 0.00705088. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AKV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Akiverse Governance Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.70
- تغيير سعر Akiverse Governance Token خلال اليوم هو -15.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Akiverse Governance Token مقابل USD هو $ -0.001320758763392132 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Akiverse Governance Token مقابل USD هو $ -0.0020801492 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Akiverse Governance Token مقابل USD هو $ -0.0047087722 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Akiverse Governance Token مقابل USD هو $ -0.01991666846618443 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001320758763392132
|-15.77%
|30 يوم
|$ -0.0020801492
|-29.50%
|60 يوم
|$ -0.0047087722
|-66.78%
|90 يوم
|$ -0.01991666846618443
|-73.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Akiverse Governance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-15.77%
-12.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AKIVERSE- Spark the world, with the power of gaming. Anybody of any age, background or corner of the world, with just a smartphone, can empower social causes globally, utilizing the power of blockchain- by simply playing hyper-casual games. AKIVERSE’s core mission is to convert the love of gaming into resolving pressing societal issues all over the world. Our core mission is to SPARK, or bring light to the real world, using the power of gaming. With the accumulation of in-game rewards and AKV tokens, they will be donated to organizations dedicated to improving social welfare globally.
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