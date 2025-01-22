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سعر Akiverse Governance Token (AKV) المباشر لليوم هو USD 0.00705088 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AKV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Akiverse Governance Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.70 - تغيير سعر Akiverse Governance Token خلال اليوم هو -15.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Akiverse Governance Token (AKV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Akiverse Governance Token مقابل USD هو $ -0.001320758763392132 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Akiverse Governance Token مقابل USD هو $ -0.0020801492 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Akiverse Governance Token مقابل USD هو $ -0.0047087722 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Akiverse Governance Token مقابل USD هو $ -0.01991666846618443 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001320758763392132 -15.77% 30 يوم $ -0.0020801492 -29.50% 60 يوم $ -0.0047087722 -66.78% 90 يوم $ -0.01991666846618443 -73.85%

تحليل سعر Akiverse Governance Token (AKV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Akiverse Governance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00704458$ 0.00704458 $ 0.00704458 24 ساعة مرتفع $ 0.0083854$ 0.0083854 $ 0.0083854 عالية طوال الوقت $ 0.132019$ 0.132019 $ 0.132019 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -15.77% تغير السعر (7 أيام) -12.71%

معلومات سوق Akiverse Governance Token (AKV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: