ما هو Akiverse Governance Token ( AKV )

AKIVERSE- Spark the world, with the power of gaming. Anybody of any age, background or corner of the world, with just a smartphone, can empower social causes globally, utilizing the power of blockchain- by simply playing hyper-casual games. AKIVERSE’s core mission is to convert the love of gaming into resolving pressing societal issues all over the world. Our core mission is to SPARK, or bring light to the real world, using the power of gaming. With the accumulation of in-game rewards and AKV tokens, they will be donated to organizations dedicated to improving social welfare globally.

المصدر Akiverse Governance Token (AKV) مستند تقني الموقع الرسمي