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سعر Akita Inu ASA (AKTA) المباشر لليوم هو USD 0.00209707 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AKTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Akita Inu ASA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.69K - تغيير سعر Akita Inu ASA خلال اليوم هو -5.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Akita Inu ASA (AKTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Akita Inu ASA مقابل USD هو $ -0.000116930334052292 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Akita Inu ASA مقابل USD هو $ -0.0004535217 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Akita Inu ASA مقابل USD هو $ -0.0005195513 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Akita Inu ASA مقابل USD هو $ +0.0013852453313040676 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000116930334052292 -5.28% 30 يوم $ -0.0004535217 -21.62% 60 يوم $ -0.0005195513 -24.77% 90 يوم $ +0.0013852453313040676 +194.60%

تحليل سعر Akita Inu ASA (AKTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Akita Inu ASA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0020951$ 0.0020951 $ 0.0020951 24 ساعة مرتفع $ 0.00227247$ 0.00227247 $ 0.00227247 عالية طوال الوقت $ 0.00472535$ 0.00472535 $ 0.00472535 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -5.28% تغير السعر (7 أيام) -7.29%

معلومات سوق Akita Inu ASA (AKTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: