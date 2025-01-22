سعر Akita Inu (AKT)
سعر Akita Inu (AKT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AKT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Akita Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 475.65
- تغيير سعر Akita Inu خلال اليوم هو +7.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Akita Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Akita Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Akita Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Akita Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.25%
|30 يوم
|$ 0
|+24.41%
|60 يوم
|$ 0
|-16.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Akita Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.82%
+7.25%
+28.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Akita Inu is the next most famous dog of 2024 Akita Inu Dive into Akita Inu, the latest memecoin star on the Solana network! Powered by a team of experienced devs with a track record of 15x, 20x, 30x, and 50x project successes. Elevate your crypto journey with Akita Inu – where innovation meets investment. Akita Inu holders were the original group to come together and make AKITA a true community-owned token, pushing it to be more than just a meme. Akita Inu aims to revolutionize the way crypto traders and investors communicate, providing real-time insights and personalized investment recommendations.
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