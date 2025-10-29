معلومات سعر AKIRA LABS (AKIRA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.67% تغير السعر (1يوم) -12.57% تغير السعر (7 أيام) +11.69%

سعر AKIRA LABS (AKIRA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AKIRA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAKIRA على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AKIRA +1.67% على مدار الساعة الماضية، -12.57% على مدار 24 ساعة، و +11.69% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AKIRA LABS (AKIRA)

القيمة السوقية $ 16.65K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.67K إمداد دورة التداول 979.79M إجمالي العرض 980,977,215.849797

القيمة السوقية الحالية لـ AKIRA LABS هي $ 16.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AKIRA يبلغ 979.79M، مع إجمالي عرض 980977215.849797. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.67K.