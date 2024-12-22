سعر Aki Network (AKI)
سعر Aki Network (AKI) المباشر لليوم هو USD 0.01189513. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.06M. يتم تحديث سعر AKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aki Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 546.61K
- تغيير سعر Aki Network خلال اليوم هو -19.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.69B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AKI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AKI.
خلال اليوم، كان سعر Aki Network مقابل USD هو $ -0.00293799591156076 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aki Network مقابل USD هو $ +0.0415912613 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aki Network مقابل USD هو $ +0.0108873329 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aki Network مقابل USD هو $ +0.004185354159101503 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00293799591156076
|-19.80%
|30 يوم
|$ +0.0415912613
|+349.65%
|60 يوم
|$ +0.0108873329
|+91.53%
|90 يوم
|$ +0.004185354159101503
|+54.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aki Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.17%
-19.80%
+215.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AKI إلى AUD
A$0.0189132567
|1 AKI إلى GBP
￡0.0093971527
|1 AKI إلى EUR
€0.0113003735
|1 AKI إلى USD
$0.01189513
|1 AKI إلى MYR
RM0.053528085
|1 AKI إلى TRY
₺0.4185896247
|1 AKI إلى JPY
¥1.8608741372
|1 AKI إلى RUB
₽1.2244846822
|1 AKI إلى INR
₹1.0103723422
|1 AKI إلى IDR
Rp191.8569086239
|1 AKI إلى PHP
₱0.6997904979
|1 AKI إلى EGP
￡E.0.6052242144
|1 AKI إلى BRL
R$0.0723223904
|1 AKI إلى CAD
C$0.0170100359
|1 AKI إلى BDT
৳1.4156394213
|1 AKI إلى NGN
₦18.3849939767
|1 AKI إلى UAH
₴0.4968595801
|1 AKI إلى VES
Bs0.60665163
|1 AKI إلى PKR
Rs3.2976868899
|1 AKI إلى KZT
₸6.2212719413
|1 AKI إلى THB
฿0.4057428843
|1 AKI إلى TWD
NT$0.3881380919
|1 AKI إلى CHF
Fr0.0105866657
|1 AKI إلى HKD
HK$0.0924251601
|1 AKI إلى MAD
.د.م0.1191892026