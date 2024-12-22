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سعر Aki Network (AKI) المباشر لليوم هو USD 0.01189513 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.06M . يتم تحديث سعر AKI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aki Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 546.61K - تغيير سعر Aki Network خلال اليوم هو -19.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.69B

أداء سعر Aki Network (AKI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aki Network مقابل USD هو $ -0.00293799591156076 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aki Network مقابل USD هو $ +0.0415912613 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aki Network مقابل USD هو $ +0.0108873329 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aki Network مقابل USD هو $ +0.004185354159101503 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00293799591156076 -19.80% 30 يوم $ +0.0415912613 +349.65% 60 يوم $ +0.0108873329 +91.53% 90 يوم $ +0.004185354159101503 +54.29%

تحليل سعر Aki Network (AKI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aki Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0113261$ 0.0113261 $ 0.0113261 24 ساعة مرتفع $ 0.0148939$ 0.0148939 $ 0.0148939 عالية طوال الوقت $ 0.065411$ 0.065411 $ 0.065411 تغير السعر (1 ساعة) -2.17% تغير السعر (1يوم) -19.80% تغير السعر (7 أيام) +215.82%

معلومات سوق Aki Network (AKI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: