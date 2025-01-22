سعر Akashalife (AK1111)
سعر Akashalife (AK1111) المباشر لليوم هو USD 0.320963. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AK1111 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Akashalife الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 90.31K
- تغيير سعر Akashalife خلال اليوم هو +14.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Akashalife مقابل USD هو $ +0.0397899 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Akashalife مقابل USD هو $ +0.0297021085 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Akashalife مقابل USD هو $ -0.0871555768 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Akashalife مقابل USD هو $ +0.0278661538232725 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0397899
|+14.15%
|30 يوم
|$ +0.0297021085
|+9.25%
|60 يوم
|$ -0.0871555768
|-27.15%
|90 يوم
|$ +0.0278661538232725
|+9.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Akashalife: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
+14.15%
-12.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Akasha Project draws a parallel between the creation of the universe, as depicted in Genesis, and the development of technology, emphasizing interconnectedness and purpose. Just as God created the cosmos, Akasha aims to create a unified digital ecosystem. The project is built on the concept of a universal life force, known as Akasha, which is akin to the Holy Spirit and other spiritual energies. Akasha technology functions as an invisible, seamless layer connecting Web1, Web2, Web3, and traditional systems, making digital interactions feel as natural as breathing. The project’s vision extends beyond blockchain, aiming to unify all aspects of life and commerce, eliminating barriers between traditional finance and decentralized systems. Over six years, with 60 senior developers, the technology has evolved to offer effortless interoperability and accessibility for all users. The roadmap focuses on global adoption, aiming to generate $300 million in liquidity and bring thousands of new wallets into the ecosystem, creating a truly interconnected world where finance and technology merge seamlessly.
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