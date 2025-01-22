سعر Akamaru (AKU)
سعر Akamaru (AKU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AKU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Akamaru الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.46
- تغيير سعر Akamaru خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Akamaru مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Akamaru مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Akamaru مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Akamaru مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-7.24%
|60 يوم
|$ 0
|-10.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Akamaru: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Akamaru is a community driven Meme Token. Our goal is to create a fair and transparent token Starknet users can hold.
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