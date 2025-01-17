سعر AKACHI (AKACHI)
سعر AKACHI (AKACHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 229.66K. يتم تحديث سعر AKACHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AKACHI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.41K
- تغيير سعر AKACHI خلال اليوم هو +6.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AKACHI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AKACHI.
خلال اليوم، كان سعر AKACHI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AKACHI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AKACHI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AKACHI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.05%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AKACHI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.92%
+6.05%
+12.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Akachi is a groundbreaking technology project redefining financial chart analysis. Upload an image of any cryptocurrency or stock market chart, and our advanced bot instantly processes it to deliver accurate technical analysis and actionable trade signals. Whether you're navigating crypto trends or stock market shifts, Akachi ensures fast, reliable insights at your fingertips. This is just the start—welcome to Akachi V1
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AKACHI إلى AUD
A$--
|1 AKACHI إلى GBP
￡--
|1 AKACHI إلى EUR
€--
|1 AKACHI إلى USD
$--
|1 AKACHI إلى MYR
RM--
|1 AKACHI إلى TRY
₺--
|1 AKACHI إلى JPY
¥--
|1 AKACHI إلى RUB
₽--
|1 AKACHI إلى INR
₹--
|1 AKACHI إلى IDR
Rp--
|1 AKACHI إلى PHP
₱--
|1 AKACHI إلى EGP
￡E.--
|1 AKACHI إلى BRL
R$--
|1 AKACHI إلى CAD
C$--
|1 AKACHI إلى BDT
৳--
|1 AKACHI إلى NGN
₦--
|1 AKACHI إلى UAH
₴--
|1 AKACHI إلى VES
Bs--
|1 AKACHI إلى PKR
Rs--
|1 AKACHI إلى KZT
₸--
|1 AKACHI إلى THB
฿--
|1 AKACHI إلى TWD
NT$--
|1 AKACHI إلى CHF
Fr--
|1 AKACHI إلى HKD
HK$--
|1 AKACHI إلى MAD
.د.م--