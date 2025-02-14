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سعر aiws (AIWS) المباشر لليوم هو USD 0.00100438 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.00M . يتم تحديث سعر AIWS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق aiws الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.19K - تغيير سعر aiws خلال اليوم هو -0.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر aiws (AIWS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر aiws مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر aiws مقابل USD هو $ -0.0008499809 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر aiws مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر aiws مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.41% 30 يوم $ -0.0008499809 -84.62% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر aiws (AIWS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر aiws: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00098089$ 0.00098089 $ 0.00098089 24 ساعة مرتفع $ 0.00104101$ 0.00104101 $ 0.00104101 عالية طوال الوقت $ 0.00773356$ 0.00773356 $ 0.00773356 تغير السعر (1 ساعة) -1.68% تغير السعر (1يوم) -0.41% تغير السعر (7 أيام) +5.73%

معلومات سوق aiws (AIWS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: