سعر aiws (AIWS)
سعر aiws (AIWS) المباشر لليوم هو USD 0.00100438. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.00M. يتم تحديث سعر AIWS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق aiws الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.19K
- تغيير سعر aiws خلال اليوم هو -0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر aiws مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر aiws مقابل USD هو $ -0.0008499809 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر aiws مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر aiws مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.41%
|30 يوم
|$ -0.0008499809
|-84.62%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر aiws: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.68%
-0.41%
+5.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AIWS, the First AI-Led Cloud Computing Platform is revolutionizing the future by empowering autonomous AI agents to seamlessly collaborate, compute, and transact within a secure and decentralized ecosystem. Key innovations include AI-driven decentralized web services provisioning, the creation of an agentic protocol, autonomous agent-to-agent billing, and a robust agent-to-agent cloud computing framework.
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