سعر AiWork (AWO)
سعر AiWork (AWO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AWO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AiWork الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 329.29
- تغيير سعر AiWork خلال اليوم هو -83.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AWO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AWO.
خلال اليوم، كان سعر AiWork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AiWork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AiWork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AiWork مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-83.38%
|30 يوم
|$ 0
|-92.65%
|60 يوم
|$ 0
|-93.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AiWork: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-83.38%
-84.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AIWORK is a decentralized, open-source blockchain protocol and ecosystem being built on a consensus network of Artificial Intelligence (AI) computing resources and a community of human experts, working together to generate normalized and enhanced metadata for video content. AIWORK believes that Internet and services on the Internet must be decentralized or else there is too much power in too few powerful hands, which creates a lack of transparancy. Thus, AIWORK is applying blockchain to content and the underlying metadata that powers content cataloging, indexing, search, discovery, trade and monetization. AIWORK Token is a ERC20 utility token implemented on Ethereum and is used to incentivize all parties involved in the AIWORK ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AWO إلى AUD
A$--
|1 AWO إلى GBP
￡--
|1 AWO إلى EUR
€--
|1 AWO إلى USD
$--
|1 AWO إلى MYR
RM--
|1 AWO إلى TRY
₺--
|1 AWO إلى JPY
¥--
|1 AWO إلى RUB
₽--
|1 AWO إلى INR
₹--
|1 AWO إلى IDR
Rp--
|1 AWO إلى PHP
₱--
|1 AWO إلى EGP
￡E.--
|1 AWO إلى BRL
R$--
|1 AWO إلى CAD
C$--
|1 AWO إلى BDT
৳--
|1 AWO إلى NGN
₦--
|1 AWO إلى UAH
₴--
|1 AWO إلى VES
Bs--
|1 AWO إلى PKR
Rs--
|1 AWO إلى KZT
₸--
|1 AWO إلى THB
฿--
|1 AWO إلى TWD
NT$--
|1 AWO إلى CHF
Fr--
|1 AWO إلى HKD
HK$--
|1 AWO إلى MAD
.د.م--