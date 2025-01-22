سعر AIVOICE (AIV)
سعر AIVOICE (AIV) المباشر لليوم هو USD 0.00002188. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AIV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AIVOICE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.31
- تغيير سعر AIVOICE خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AIVOICE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AIVOICE مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AIVOICE مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AIVOICE مقابل USD هو $ -0.000016386782602032105 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 يوم
|$ -0.000016386782602032105
|-42.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AIVOICE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our project aims to use AI technology to enable multi-voice services, allowing users to choose to listen to all digital content, including Internet news, provided by AI voice platforms such as ChatGPT, Alexa, Siri, audiobooks, AI speakers, and portals in the voice of their preferred person. In simpler terms, this means that people will be able to choose the voice of a famous person they desire to listen to content through AI voice platforms like ChatGPT. If GPT provides the voices of celebrities and users can select a specific person’s voice for content listening, it falls within the scope of our proprietary technology rights.
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