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سعر AITRUMP (AITRUMP) المباشر لليوم هو USD 0.00005346 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 53.46K . يتم تحديث سعر AITRUMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AITRUMP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.23K - تغيير سعر AITRUMP خلال اليوم هو -68.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر AITRUMP (AITRUMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AITRUMP مقابل USD هو $ -0.000115567476529756 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AITRUMP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AITRUMP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AITRUMP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000115567476529756 -68.37% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AITRUMP (AITRUMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AITRUMP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00005275$ 0.00005275 $ 0.00005275 24 ساعة مرتفع $ 0.00023666$ 0.00023666 $ 0.00023666 عالية طوال الوقت $ 0.00023666$ 0.00023666 $ 0.00023666 تغير السعر (1 ساعة) -0.97% تغير السعر (1يوم) -68.37% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق AITRUMP (AITRUMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: