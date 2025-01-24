سعر AITRUMP (AITRUMP)
سعر AITRUMP (AITRUMP) المباشر لليوم هو USD 0.00005346. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 53.46K. يتم تحديث سعر AITRUMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AITRUMP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.23K
- تغيير سعر AITRUMP خلال اليوم هو -68.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر AITRUMP مقابل USD هو $ -0.000115567476529756 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AITRUMP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AITRUMP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AITRUMP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000115567476529756
|-68.37%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AITRUMP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.97%
-68.37%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
If humanity goes belly-up when AI takes over, Trump's die-hards will thrive, because they've got AI Trump - the digital dictator with a Twitter ban that is back for some revenge. Introducing AI Trump, the cyber reincarnation of the king of chaos, supercharged by AI to stir up, disrupt, and guard the most bonkers fun in existence, all while amassing the wildest cult following on the Solana Chain. This is where AI merges with MAGA to unleash a pandemonium so outrageous, it might just save the world... or end it. Join the circus of absurdity with a community so off the rails, they make reality TV look tame. They're here to challenge everything, especially the truth. $AITRUMP is the meme coin that's the fuel for this madcap journey, driving us towards a future where policy is a punchline, and satire is the new constitution.
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