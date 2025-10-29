معلومات سعر AiTradeusMaximus (AIM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.57% تغير السعر (7 أيام) +14.32% تغير السعر (7 أيام) +14.32%

سعر AiTradeusMaximus (AIM) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AIM بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAIM على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AIM -- على مدار الساعة الماضية، -3.57% على مدار 24 ساعة، و +14.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AiTradeusMaximus (AIM)

القيمة السوقية $ 66.73K$ 66.73K $ 66.73K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 95.33K$ 95.33K $ 95.33K إمداد دورة التداول 700.00M 700.00M 700.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AiTradeusMaximus هي $ 66.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIM يبلغ 700.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 95.33K.