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سعر AITaxBot (AITAX) المباشر لليوم هو USD 0.00373145 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AITAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AITaxBot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.17K - تغيير سعر AITaxBot خلال اليوم هو +8.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر AITaxBot (AITAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AITaxBot مقابل USD هو $ +0.00028606 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AITaxBot مقابل USD هو $ -0.0023046088 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AITaxBot مقابل USD هو $ +0.0018357066 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AITaxBot مقابل USD هو $ +0.001988461062621936 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00028606 +8.30% 30 يوم $ -0.0023046088 -61.76% 60 يوم $ +0.0018357066 +49.20% 90 يوم $ +0.001988461062621936 +114.08%

تحليل سعر AITaxBot (AITAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AITaxBot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00344524$ 0.00344524 $ 0.00344524 24 ساعة مرتفع $ 0.00378554$ 0.00378554 $ 0.00378554 عالية طوال الوقت $ 0.01647276$ 0.01647276 $ 0.01647276 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) +8.30% تغير السعر (7 أيام) -16.93%

معلومات سوق AITaxBot (AITAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: