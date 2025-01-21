سعر AITA (AITA)
سعر AITA (AITA) المباشر لليوم هو USD 0.00077986. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AITA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AITA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.79K
- تغيير سعر AITA خلال اليوم هو -2.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AITA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AITA مقابل USD هو $ +0.0080654716 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AITA مقابل USD هو $ -0.0000326859 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AITA مقابل USD هو $ -0.0005791941196576436 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.86%
|30 يوم
|$ +0.0080654716
|+1,034.22%
|60 يوم
|$ -0.0000326859
|-4.19%
|90 يوم
|$ -0.0005791941196576436
|-42.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AITA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.67%
-2.86%
+0.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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