سعر AISociety (AIS)
سعر AISociety (AIS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.16K. يتم تحديث سعر AIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AISociety الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.13K
- تغيير سعر AISociety خلال اليوم هو +1.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 109.01M
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خلال اليوم، كان سعر AISociety مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AISociety مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AISociety مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AISociety مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.60%
|30 يوم
|$ 0
|-19.35%
|60 يوم
|$ 0
|-29.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AISociety: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.51%
+1.60%
+3.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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