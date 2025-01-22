سعر AISignal (AISIG)
سعر AISignal (AISIG) المباشر لليوم هو USD 0.00065529. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AISIG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AISignal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.14K
- تغيير سعر AISignal خلال اليوم هو +16.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AISignal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AISignal مقابل USD هو $ -0.0000166898 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AISignal مقابل USD هو $ +0.0003194785 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AISignal مقابل USD هو $ +0.0002486203022061161 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+16.06%
|30 يوم
|$ -0.0000166898
|-2.54%
|60 يوم
|$ +0.0003194785
|+48.75%
|90 يوم
|$ +0.0002486203022061161
|+61.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AISignal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
+16.06%
-1.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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