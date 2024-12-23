سعر Airtok (AIRTOK)
سعر Airtok (AIRTOK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.42K. يتم تحديث سعر AIRTOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Airtok الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 280.86
- تغيير سعر Airtok خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 994.46M
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خلال اليوم، كان سعر Airtok مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Airtok مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Airtok مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Airtok مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-97.73%
|60 يوم
|$ 0
|-97.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Airtok: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-97.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Airtok is an AI Marketing ecosystem for crypto projects, offering a suite of tools that crypto developers can utilise directly from our Telegram bot. AirtokBot takes advantage of existing built for purpose AI models and crafting them into useful tools for crypto project admins. Where does the name come from? With our core product suite being an AI Marketing Tool and wanting to offer reflections rewards to holders in the token we took a simple approach and derived the name from AI Reflections TOKen to get AIRTOK.
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