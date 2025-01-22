سعر AirTnT (AIRTNT)
سعر AirTnT (AIRTNT) المباشر لليوم هو USD 0.00005474. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AIRTNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AirTnT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.21K
- تغيير سعر AirTnT خلال اليوم هو +7.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AirTnT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AirTnT مقابل USD هو $ -0.0000035246 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AirTnT مقابل USD هو $ -0.0000168404 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AirTnT مقابل USD هو $ -0.00004211443174916861 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.82%
|30 يوم
|$ -0.0000035246
|-6.43%
|60 يوم
|$ -0.0000168404
|-30.76%
|90 يوم
|$ -0.00004211443174916861
|-43.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AirTnT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
+7.82%
-9.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AirTnT changes the future of travel by creating a new revolution in travel data sharing and connecting individual providers as well as service organizations providing travel products to the community. AirTnT aims to bring the dynamism of life and the pinnacle of entertainment around a unique travel experience.AirTnT pushes the limits of cryptocurrency and DeFi space in travel. Through it, users will be able to travel to great attractions from comfort.
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