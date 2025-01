ما هو AirTnT ( AIRTNT )

AirTnT changes the future of travel by creating a new revolution in travel data sharing and connecting individual providers as well as service organizations providing travel products to the community. AirTnT aims to bring the dynamism of life and the pinnacle of entertainment around a unique travel experience.AirTnT pushes the limits of cryptocurrency and DeFi space in travel. Through it, users will be able to travel to great attractions from comfort.

المصدر AirTnT (AIRTNT) الموقع الرسمي