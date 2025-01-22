سعر Airpuff (APUFF)
سعر Airpuff (APUFF) المباشر لليوم هو USD 0.00469993. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر APUFF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Airpuff الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.05K
- تغيير سعر Airpuff خلال اليوم هو +2.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Airpuff مقابل USD هو $ +0.00012192 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Airpuff مقابل USD هو $ +0.0004506776 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Airpuff مقابل USD هو $ -0.0006181357 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Airpuff مقابل USD هو $ +0.000288611422271212 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012192
|+2.66%
|30 يوم
|$ +0.0004506776
|+9.59%
|60 يوم
|$ -0.0006181357
|-13.15%
|90 يوم
|$ +0.000288611422271212
|+6.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Airpuff: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.85%
+2.66%
+15.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AirPuff is the first AI-driven AirdropFi Project that enables users to perform leverage farming up to 15x leverage on their airdrops in different sectors and optimizes the potential return of airdrop by leveraging AI-driven approach.
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