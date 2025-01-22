سعر AirNFT (AIRT)
سعر AirNFT (AIRT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AIRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AirNFT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.11
- تغيير سعر AirNFT خلال اليوم هو +1.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AirNFT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AirNFT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AirNFT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AirNFT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.98%
|30 يوم
|$ 0
|-11.98%
|60 يوم
|$ 0
|-14.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AirNFT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
+1.98%
-7.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Airnfts is the NFT marketplace built on Binance Smart Chain focusing highly on user experience and ease of use to Create, Buy, Sell and use NFTs.
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