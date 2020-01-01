توكنوميكس Airina Bolgur (BOLGUR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Airina Bolgur (BOLGUR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Airina Bolgur (BOLGUR) It's all for kids! I am the real wife of Pavel Durov and 50% of telegram shares belong to me and my children (a meme token created about Irina Bolgur about the former wife of Pavel Durov, the founder of telegrams and The Open Network blockchain). 18 funders on The Open Network blockchain got impoverished and created a token through the GasPump platform We have gathered a community and will break into the TON Memelandia course الموقع الرسمي: https://bolgur.ai/ اشتر BOLGUR الآن!

توكنوميكس Airina Bolgur (BOLGUR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Airina Bolgur (BOLGUR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.22K $ 4.22K $ 4.22K إجمالي العرض: $ 992.40M $ 992.40M $ 992.40M العرض المتداول: $ 586.72M $ 586.72M $ 586.72M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.13K $ 7.13K $ 7.13K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Airina Bolgur (BOLGUR)

توكنوميكس Airina Bolgur (BOLGUR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Airina Bolgur (BOLGUR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BOLGUR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BOLGUR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BOLGUR، استكشف السعر المباشر لتوكن BOLGUR!

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