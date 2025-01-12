سعر Airina Bolgur (BOLGUR)
سعر Airina Bolgur (BOLGUR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.96K. يتم تحديث سعر BOLGUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Airina Bolgur الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.24
- تغيير سعر Airina Bolgur خلال اليوم هو -0.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 586.72M
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خلال اليوم، كان سعر Airina Bolgur مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Airina Bolgur مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Airina Bolgur مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Airina Bolgur مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.47%
|30 يوم
|$ 0
|-56.79%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Airina Bolgur: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-0.47%
-1.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It's all for kids! I am the real wife of Pavel Durov and 50% of telegram shares belong to me and my children (a meme token created about Irina Bolgur about the former wife of Pavel Durov, the founder of telegrams and The Open Network blockchain). 18 funders on The Open Network blockchain got impoverished and created a token through the GasPump platform We have gathered a community and will break into the TON Memelandia course
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