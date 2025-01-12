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سعر Airina Bolgur (BOLGUR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.96K . يتم تحديث سعر BOLGUR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Airina Bolgur الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.24 - تغيير سعر Airina Bolgur خلال اليوم هو -0.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 586.72M

أداء سعر Airina Bolgur (BOLGUR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Airina Bolgur مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Airina Bolgur مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Airina Bolgur مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Airina Bolgur مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.47% 30 يوم $ 0 -56.79% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Airina Bolgur (BOLGUR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Airina Bolgur: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -0.47% تغير السعر (7 أيام) -1.35%

معلومات سوق Airina Bolgur (BOLGUR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: