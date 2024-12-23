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سعر AIRENE by Virtuals (AIRENE) المباشر لليوم هو USD 0.00167042 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.67M . يتم تحديث سعر AIRENE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AIRENE by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.43K - تغيير سعر AIRENE by Virtuals خلال اليوم هو -7.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر AIRENE by Virtuals (AIRENE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AIRENE by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000132319200468158 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AIRENE by Virtuals مقابل USD هو $ -0.0001003454 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AIRENE by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AIRENE by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000132319200468158 -7.33% 30 يوم $ -0.0001003454 -6.00% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AIRENE by Virtuals (AIRENE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AIRENE by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00158533$ 0.00158533 $ 0.00158533 24 ساعة مرتفع $ 0.00180274$ 0.00180274 $ 0.00180274 عالية طوال الوقت $ 0.00416422$ 0.00416422 $ 0.00416422 تغير السعر (1 ساعة) +0.99% تغير السعر (1يوم) -7.33% تغير السعر (7 أيام) -19.33%

معلومات سوق AIRENE by Virtuals (AIRENE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: