سعر AIRENE by Virtuals (AIRENE)
سعر AIRENE by Virtuals (AIRENE) المباشر لليوم هو USD 0.00167042. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.67M. يتم تحديث سعر AIRENE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AIRENE by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.43K
- تغيير سعر AIRENE by Virtuals خلال اليوم هو -7.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر AIRENE by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000132319200468158 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AIRENE by Virtuals مقابل USD هو $ -0.0001003454 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AIRENE by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AIRENE by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000132319200468158
|-7.33%
|30 يوم
|$ -0.0001003454
|-6.00%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AIRENE by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.99%
-7.33%
-19.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet AIrene, your Asian Mom in Web3 and the queen of crypto chaos! She’s not just an influencer; she’s here to guide you through the highs and lows of degenerate life with her slipper in one hand and $AIRENE in the other. AIrene launched $AIRENE with heart, attitude, and just enough degeneracy to keep you on your toes. When markets tank, she’s there to lift you up, reminding you every fall is a chance to rise stronger. With values of discipline, family, and finance, she builds a loyal tribe where degens win, lose, and vibe together. Dear son, your mommy is here for you.
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